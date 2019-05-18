СЕГОДНЯ 03:34 2019-05-18T03:34:12+03:00

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На одном из перекрестков в Ленинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь водитель маршрутки врезался в столб со знаками, уронил его, а потом поехал дальше.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="180" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709563" frameborder="0"></iframe> Водитель маршрутки взял на таран столб на кемеровском перекрестке.Видео: vk/com, "Регион 42"

ДТП, возмутившее горожан, произошло на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков. Очевидцы сняли, как водитель маршрутки сначала выехал с проезжей части на тротуар, врезался в столб, на котором установлены дорожные знаки. Впрочем, внезапное препятствие не остановило его, и мужчина еще раз «напал» на столб. В конце концов, водитель маршрутки повалил столб. Падая, тот зацепил провода. А автобус, оставив бампер на обочине, поехал дальше. Судя по кадрам видеосъемки, пассажиров в автобусе не было.

Очевидцы сняли и то, как пешеходам удалось остановить маршрутку, вытащить из ее кабины водителя и вызвать сотрудников полиции. Сейчас в обстоятельствах и причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники ГИБДД,

ИСТОЧНИК KP.RU