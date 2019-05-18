Водитель маршрутки взял на таран столб на кемеровском перекрестке
На одном из перекрестков в Ленинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Здесь водитель маршрутки врезался в столб со знаками, уронил его, а потом поехал дальше.
Водитель маршрутки взял на таран столб на кемеровском перекрестке.Видео: vk/com, "Регион 42"
ДТП, возмутившее горожан, произошло на пересечении бульвара Строителей и проспекта Химиков. Очевидцы сняли, как водитель маршрутки сначала выехал с проезжей части на тротуар, врезался в столб, на котором установлены дорожные знаки. Впрочем, внезапное препятствие не остановило его, и мужчина еще раз «напал» на столб. В конце концов, водитель маршрутки повалил столб. Падая, тот зацепил провода. А автобус, оставив бампер на обочине, поехал дальше. Судя по кадрам видеосъемки, пассажиров в автобусе не было.
Очевидцы сняли и то, как пешеходам удалось остановить маршрутку, вытащить из ее кабины водителя и вызвать сотрудников полиции. Сейчас в обстоятельствах и причинах дорожно-транспортного происшествия разбираются сотрудники ГИБДД,
ИСТОЧНИК KP.RU