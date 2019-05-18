Кемеровчане требуют снести страшный дом с трупами

СЕГОДНЯ 04:37 2019-05-18T04:46:49+03:00

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Жители Кемерова обратили внимание на заброшенное здание, которое находится во дворе дома №5А в переулке Мичурина. Они требуют снести опасное здание и уверяют, что здесь время от времени кто-нибудь умирает.

Заброшенный дом, по словам кемеровчан, словно магнитом притягивает детей и подростков, любящих пощекотать нервы, а также асоциальные элементы.

- Уже несколько раз там находили трупы. Постоянно в нем собираются бомжи или местная детвора. К кому можно обратиться, чтобы данный объект снесли, или хотя бы законсервировали? - спросила кемеровчанка Татьяна.

Юристы портала «Право на ответ» посоветовали горожанке взять инициативу в свои руки и обратиться в комитет управления муниципальным имуществом города Кемерово. Его специалисты могут признать здание бесхозных, поставить на учет, а потом решить судьбу «дома с трупами».

ИСТОЧНИК KP.RU