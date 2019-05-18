2019-05-18T06:50:27+03:00
Общество

9-летний мальчик сбежал от бабушки в Кузбассе

Мальчик плохо ориентировался в пространстве и потерялся
Екатерина БОРМОТОВА
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Мама мальчика поблагодарила стражей порядка за неравнодушие и участие Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиМама мальчика поблагодарила стражей порядка за неравнодушие и участие Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Ленинске-Кузнецком потерялся девятилетний мальчик. Ребенок сбежал от бабушки, пока та укладывала младших детей спать.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники ГИБДД заметили на улице мальчика, который был одет не по погоде. Ребенка посадили в патрульную машину, но рассказать о себе он не смог. Сотрудники ПДН установили родителей потеряшки – оказалось, в это время мать пыталась отыскать ребенка самостоятельно.

В тот день мальчик находился под присмотром бабушки, и пока та укладывала младшего из детей спать, старший открыл дверь квартиры и выбежал на улицу. Мальчик мог попасть в беду, так как из-за имеющегося заболевания плохо ориентировался и не мог самостоятельно попросить помощи, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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