2019-05-18T07:33:34+03:00
Общество

У чемпиона России угнали дорогой внедорожник в Кемерове

Черный Land Cruiser угнали со стоянки на проспекте Шахтеров
Екатерина БОРМОТОВА
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У спортивного директора волейбольного клуба «Кузбасс» угнали внедорожникУ спортивного директора волейбольного клуба «Кузбасс» угнали внедорожник
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Неизвестные угнали дорогой внедорожник у спортивного директора волейбольного клуба «Кузбасс». Инцидент произошел ночью 16 мая.

Черный автомобиль марки Toyota Land Cruiser, принадлежащий Сергею Ломако, угнали со стоянки в одном из дворов на проспекте Шахтеров. Поиском похитителей занимаются правоохранительные органы.

Напомним, 8 мая в Кемерове прошла четвертая игра финальной серии плей-офф чемпионата России среди команд мужской Суперлиги по волейболу. Тогда кузбасская команда впервые в истории стала чемпионом России. Победителей наградил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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