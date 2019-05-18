У чемпиона России угнали дорогой внедорожник в Кемерове
Черный Land Cruiser угнали со стоянки на проспекте Шахтеров
У спортивного директора волейбольного клуба «Кузбасс» угнали внедорожник
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Неизвестные угнали дорогой внедорожник у спортивного директора волейбольного клуба «Кузбасс». Инцидент произошел ночью 16 мая.
Черный автомобиль марки Toyota Land Cruiser, принадлежащий Сергею Ломако, угнали со стоянки в одном из дворов на проспекте Шахтеров. Поиском похитителей занимаются правоохранительные органы.
Напомним, 8 мая в Кемерове прошла четвертая игра финальной серии плей-офф чемпионата России среди команд мужской Суперлиги по волейболу. Тогда кузбасская команда впервые в истории стала чемпионом России. Победителей наградил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.
ИСТОЧНИК KP.RU