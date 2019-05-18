Молодой мужчина пропал в Новокузнецке
Его местонахождение неизвестно с 16 мая
Местонахождение пропавшего неизвестно с 16 мая Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке пропал 21-летний мужчина. Его местонахождение неизвестно с 16 мая.
Ализаде Агагусейн Аббаз Оглы 1998 года рождения пропал 16 мая – в этот день его видели последний раз. Информацию о поисках в своей группе разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».
Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза черные. Был одет в светло-синюю ветровку, джинсы и черные кроссовки.
Всех, кто видел молодого человека после 16 мая, просят позвонить по телефону: 88007005452 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU