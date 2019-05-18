2019-05-18T11:01:28+03:00
Общество

Молодой мужчина пропал в Новокузнецке

Его местонахождение неизвестно с 16 мая
Екатерина БОРМОТОВА
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Местонахождение пропавшего неизвестно с 16 мая Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"Местонахождение пропавшего неизвестно с 16 мая Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке пропал 21-летний мужчина. Его местонахождение неизвестно с 16 мая.

Ализаде Агагусейн Аббаз Оглы 1998 года рождения пропал 16 мая – в этот день его видели последний раз. Информацию о поисках в своей группе разместили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс».

Приметы пропавшего: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные, глаза черные. Был одет в светло-синюю ветровку, джинсы и черные кроссовки.

Всех, кто видел молодого человека после 16 мая, просят позвонить по телефону: 88007005452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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