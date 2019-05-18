Путин рассказал об открытии в Кемерове научно-образовательного центра

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-18T12:02:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин рассказал об открытии научно-образовательного центра в Кемерове. По словам Путина, открыть НОЦ нужно быстро и без лишней бюрократии – уже в этом году.

В Сочи 17 мая прошла встреча президента с получателями мегагрантов и молодыми учеными. На ней Владимир Путин рассказал об открытии в 2019 году научно-образовательных центров. В качестве эксперимента они будут открыты в Кемерове, Белгороде, Нижнем Новгороде, Перми и Тюмени. Путин подчеркнул, что при открытии НОЦ нужно избежать лишней бюрократии.

- Уже в этом году в Белгороде, Кемерове, Нижнем Новгороде, Перми, в Тюмени будут запущены первые научно-образовательные центры. Постараемся сделать это как можно быстрее, без излишней бюрократии. Мы вчера только с Андреем Александровичем Фурсенко это обсуждали. Сделаем это, в качестве эксперимента, может быть, без присущих для решения подобного рода сложных административных процедур, - сказал Путин.

Ранее губернатор Кузбасса сообщил, что до 2024 года правительство планирует открыть в России 15 научно-образовательных центров. Рассматривался вопрос, чтобы один из них появился в Кемерове. Тогда же кузбасские власти подписали соглашение с Российским фондом фундаментальных исследований об увеличении совместного финансирования кузбасских ученых с 6 до 40 миллионов рублей в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU