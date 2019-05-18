+28 градусов: кузбассовцам пообещали жаркое воскресенье

СЕГОДНЯ 13:59 2019-05-18T13:59:31+03:00

19 мая не обойдется без дождя, гроз и даже града

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Кузбассе 19 мая. Воскресный день не обойдется без дождей, гроз и даже града – при этом ожидается настоящая жара!

В воскресенье, 19 мая, воздух в Кузбассе прогреется до 23-28 градусов тепла. Местами ожидается более прохладная погода – всего +18,+23 градуса, но по сравнению с началом недели это прямо курортная погода! Можно надевать купальники и идти загорать в огород!

Кроме жары, синоптики прогнозируют юго-западный ветер, местами очень сильный – до 15-20 метров в секунду. Также ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь, кое-где прогремят грозы, а местами даже выпадет град.

В Кемерове погода также будет жаркой. Днем столбики термометров поднимутся до +24,+26 градусов. Днем в городе пройдет небольшой дождь с грозой. Также прогнозируется усиление ветра до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU