2019-05-18T15:33:47+03:00
Общество

В кемеровском супермаркете нашли выпечку с жуком

Фотографии с неприятным сюрпризом были опубликованы в Сети
Екатерина БОРМОТОВА
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В упаковке кроме булочки находился жук Фото: podslushano_kemerovo / InstagramВ упаковке кроме булочки находился жук Фото: podslushano_kemerovo / Instagram
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В Кемерове покупатели нашли в супермаркете выпечку с жуком. Фотографии неприятного сюрприза были опубликованы в Сети.

Инцидент произошел в одном из магазинов сети «Мария-Ра». Местный житель пожелал приобрести булочку, однако после увиденного наверняка передумал.

«Булочка с сюрпризом из «Марии-Ра», - сообщил пользователь Instagram и прикрепил фотографию. На снимке видно, что на мучном изделии, которое должно быть в герметичной упаковке, сидит жук.

Отметим, что это не первый случай, когда покупатели сталкиваются с некачественной продукцией, которая продается на полках магазинов сети «Мария-Ра». Недавно в Новокузнецке мужчина купил булочку с плесенью.

К слову, в других магазинах некачественная еда так же попадается. Как ранее сообщала «Комсомолка», кузбассовцы уже находили в хлебе кусок лейкопластыря, шуруп, ткань, в конфетах – червей, покупали сок и выпечку с плесенью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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