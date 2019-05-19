В Кемерове на загруженном перекрестке изменили работу светофора

СЕГОДНЯ 03:43 2019-05-19T03:43:56+03:00

На улице Баумана в районе здания областной ГИБДД установили дополнительную секцию светофора для поворота налево Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Речь идет о светофоре на улице Баумана

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В Кемерове изменили режим работы светофора на загруженном перекрестке. Мера принята для безопасности движения и для увеличения пропускной способности.

На улице Баумана в районе здания областной ГИБДД установили дополнительную секцию светофора для поворота налево. Предполагается, что данная мера повысит безопасность совершения левых поворотов на перекрестке улицы Баумана и выезда от торгового центра «Лента», сообщили в администрации города.

Как писала «Комсомольская правда», недавно еще на одном оживленном перекрестке Кемерова изменилась работа светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU