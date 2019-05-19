В Кемерове на загруженном перекрестке изменили работу светофора
Речь идет о светофоре на улице Баумана
На улице Баумана в районе здания областной ГИБДД установили дополнительную секцию светофора для поворота налевоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кемерове изменили режим работы светофора на загруженном перекрестке. Мера принята для безопасности движения и для увеличения пропускной способности.
На улице Баумана в районе здания областной ГИБДД установили дополнительную секцию светофора для поворота налево. Предполагается, что данная мера повысит безопасность совершения левых поворотов на перекрестке улицы Баумана и выезда от торгового центра «Лента», сообщили в администрации города.
Как писала «Комсомольская правда», недавно еще на одном оживленном перекрестке Кемерова изменилась работа светофоров.
ИСТОЧНИК KP.RU