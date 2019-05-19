В Кемерове женщина сама дала оружие грабителю
В Кемерове сосед напал на пожилую соседку из-за телевизора. Мужчина попросил у соседки нож, чтобы открыть замок, но, получив холодное оружие, стал угрожать им женщине.
Инцидент произошел весной прошлого года. В полицию обратилась 78-летняя местная жительница. Она сообщила, что сосед, угрожая ножом, похитил у нее телевизор.
Выяснилось, что утром сосед постучался в квартиру пенсионерки и попросил помощи. Мужчина сказал, будто потерял ключи и не может открыть дверь.
- Когда пенсионерка впустила мужчину, тот попросил у нее нож якобы для того, чтобы вскрыть дверь, а получив его, стал угрожать горожанке расправой и потребовал отдать телевизор. Забрав технику, нападавший скрылся, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
Полицейские задержали 29-летнего подозреваемого. Оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Похищенное имущество он успел продать, а деньги потратить. В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», ему грозит до 12 лет тюрьмы. Дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU