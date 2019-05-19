Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» состоялись в Кемерове

СЕГОДНЯ 06:47 2019-05-19T06:47:53+03:00

В общей сложности в Кузбассе на старт вышли более 4000 человек

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В Кемерове состоялись соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». В Кузбассе его участниками стали более четырех тысяч человек, а по всей России – порядка 95,4 тысячи человек в 74 субъектах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709681" frameborder="0"></iframe> Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» стартовали в Кемерове..Видео: Марина Мишина.

Соревнования состоялись в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Междуреченске. Центральной площадкой проведения соревнований в городе Кемерово, традиционно стал Парк культуры и отдыха имени Волошиной. Участники соревнований были разбиты на несколько возрастных групп, для каждой из которых предлагалась своя дистанция с определенным уровнем сложности. Поэтому преодолеть дистанцию оказалось по силам каждому участнику, независимо от возраста и уровня подготовки. При этом каждый получил колоссальный заряд бодрости, а для некоторых, возможно, спортивное ориентирование станет любимым занятием или образом жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU