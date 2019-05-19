Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» состоялись в Кемерове
В Кемерове состоялись соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». В Кузбассе его участниками стали более четырех тысяч человек, а по всей России – порядка 95,4 тысячи человек в 74 субъектах.
Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» стартовали в Кемерове..Видео: Марина Мишина.
Соревнования состоялись в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Междуреченске. Центральной площадкой проведения соревнований в городе Кемерово, традиционно стал Парк культуры и отдыха имени Волошиной. Участники соревнований были разбиты на несколько возрастных групп, для каждой из которых предлагалась своя дистанция с определенным уровнем сложности. Поэтому преодолеть дистанцию оказалось по силам каждому участнику, независимо от возраста и уровня подготовки. При этом каждый получил колоссальный заряд бодрости, а для некоторых, возможно, спортивное ориентирование станет любимым занятием или образом жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU