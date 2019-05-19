2019-05-19T06:47:53+03:00
Общество

Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» состоялись в Кемерове

В общей сложности в Кузбассе на старт вышли более 4000 человек
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» состоялись в Кемерове. ФОТО: Марина Мишина.Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» состоялись в Кемерове. ФОТО: Марина Мишина.
Изменить размер текста:

В Кемерове состоялись соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут». В Кузбассе его участниками стали более четырех тысяч человек, а по всей России – порядка 95,4 тысячи человек в 74 субъектах.

Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» стартовали в Кемерове..Видео: Марина Мишина.

Соревнования состоялись в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Междуреченске. Центральной площадкой проведения соревнований в городе Кемерово, традиционно стал Парк культуры и отдыха имени Волошиной. Участники соревнований были разбиты на несколько возрастных групп, для каждой из которых предлагалась своя дистанция с определенным уровнем сложности. Поэтому преодолеть дистанцию оказалось по силам каждому участнику, независимо от возраста и уровня подготовки. При этом каждый получил колоссальный заряд бодрости, а для некоторых, возможно, спортивное ориентирование станет любимым занятием или образом жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24