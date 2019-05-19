Жительница Юрги подтвердила онлайн-платеж и лишилась своих денег

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-19T11:15:08+03:00

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Пожилая жительница Юрги лишилась своих сбережений. Женщина хотела продать гараж, но вместо этого стала жертвой мошенников.

69-летняя жительница Юрги разместила в интернете объявление о продаже гаража. Расстаться с собственностью она собиралась за 80 тысяч рублей. Вскоре нашелся и покупатель. Он заявил, что готов купить гараж, а чтобы подтвердить серьезность намерений, пообещал внести предоплату в размере 50 тысяч рублей. Мужчина спросил сообщить номер счета, на который можно перевести деньги, а потом попросил подтвердить платеж. Женщина призналась, что не умеет этого делать, тогда покупатель пообещал ей помочь – дистанционно. Он очень убедительно комментировал каждый шаг, который должна была сделать пенсионерка. Та четко следовала инструкции. А потом вдруг обнаружила, что лишилась 37 тысяч рублей. Покупатель же отключил телефон и больше не входил на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники уголовного розыска уже установили, что номер телефона мошенника зарегистрирован в Челябинской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU