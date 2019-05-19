2019-05-19T11:15:08+03:00
Происшествия

Жительница Юрги подтвердила онлайн-платеж и лишилась своих денег

Женщина стала жертвой мошенника
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Жительница Юрги подтвердила онлайн-платеж и лишилась своих денег. ФОТО: архив КП.Жительница Юрги подтвердила онлайн-платеж и лишилась своих денег. ФОТО: архив КП.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Пожилая жительница Юрги лишилась своих сбережений. Женщина хотела продать гараж, но вместо этого стала жертвой мошенников.

69-летняя жительница Юрги разместила в интернете объявление о продаже гаража. Расстаться с собственностью она собиралась за 80 тысяч рублей. Вскоре нашелся и покупатель. Он заявил, что готов купить гараж, а чтобы подтвердить серьезность намерений, пообещал внести предоплату в размере 50 тысяч рублей. Мужчина спросил сообщить номер счета, на который можно перевести деньги, а потом попросил подтвердить платеж. Женщина призналась, что не умеет этого делать, тогда покупатель пообещал ей помочь – дистанционно. Он очень убедительно комментировал каждый шаг, который должна была сделать пенсионерка. Та четко следовала инструкции. А потом вдруг обнаружила, что лишилась 37 тысяч рублей. Покупатель же отключил телефон и больше не входил на связь. Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сотрудники уголовного розыска уже установили, что номер телефона мошенника зарегистрирован в Челябинской области. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Элитный сорт пудинга: кузбассовец обнаружил в десерте плесень
Кемеровчане обложили мусором автомобиль короля парковки
«Лицо дьявола»: кузбассовцы обсуждают ночной пожар в Барановке
Жестокие игры: в Березовском дети до смерти загоняли косулю
Грузовой автомобиль сгорел на улице в Кемерове
Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» состоялись в Кемерове
В Новокузнецке пропал 31-летний мужчина
Кузбассовцы рождаются в два раза реже, чем умирают
Кемеровчан просят не забирать домой зайчат из дикой природы
В Кемерове женщина сама дала оружие грабителю
В Кемерове на загруженном перекрестке изменили работу светофора
В кемеровском супермаркете нашли выпечку с жуком
+28 градусов: кузбассовцам пообещали жаркое воскресенье
В Кемерове из горящего дома спасли 10 человек
Путин рассказал об открытии в Кемерове научно-образовательного центра