2019-05-19T12:56:20+03:00
Общество

Кемеровчане обложили мусором автомобиль короля парковки

Его машина мешала работе коммунальщиков
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Кемеровчане обложили мусором автомобиль короля парковки. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Катрин Колесина.Кемеровчане обложили мусором автомобиль короля парковки. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Катрин Колесина.
Изменить размер текста:

Автомобилист, презирающий правила парковки, пострадал из-за своих убеждений и отсутствия свободных мест на парковке. Его автомобиль заблокировали при помощи мусорных баков.

Кемеровчанин припарковал свой автомобиль в одном из дворов города таким образом, что сотрудники коммунальной службы, вывозящей мусор, не имели свободного доступа к мусорным контейнерам. Чтобы не на словах, а на деле продемонстрировать, что горожанин был неправ, коммунальщики не стали ставить баки обратно на площадку, а окружили ими автомобиль.

Фотографии со своеобразными стражами «короля парковки» очевидцы выложили в социальные сети. Большинство пользователей отметили, что парни все правильно сделали. Также они высказали пожелания, чтобы впредь автомобилист парковался по правилам.

Нерадивый автовладелец, чтобы выбраться из мусорного плена, попросту передвинул контейнеры. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Оксана Максимкина.

Нерадивый автовладелец, чтобы выбраться из мусорного плена, попросту передвинул контейнеры. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Оксана Максимкина.

К слову, нерадивый автовладелец, чтобы выбраться из мусорного плена, попросту передвинул контейнеры, оставив их прямо посреди двора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Элитный сорт пудинга: кузбассовец обнаружил в десерте плесень
Жительница Юрги подтвердила онлайн-платеж и лишилась своих денег
«Лицо дьявола»: кузбассовцы обсуждают ночной пожар в Барановке
Жестокие игры: в Березовском дети до смерти загоняли косулю
Грузовой автомобиль сгорел на улице в Кемерове
Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» состоялись в Кемерове
В Новокузнецке пропал 31-летний мужчина
Кузбассовцы рождаются в два раза реже, чем умирают
Кемеровчан просят не забирать домой зайчат из дикой природы
В Кемерове женщина сама дала оружие грабителю
В Кемерове на загруженном перекрестке изменили работу светофора
В кемеровском супермаркете нашли выпечку с жуком
+28 градусов: кузбассовцам пообещали жаркое воскресенье
В Кемерове из горящего дома спасли 10 человек
Путин рассказал об открытии в Кемерове научно-образовательного центра