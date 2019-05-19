Кемеровчане обложили мусором автомобиль короля парковки

СЕГОДНЯ 12:56 2019-05-19T12:56:20+03:00

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Автомобилист, презирающий правила парковки, пострадал из-за своих убеждений и отсутствия свободных мест на парковке. Его автомобиль заблокировали при помощи мусорных баков.

Кемеровчанин припарковал свой автомобиль в одном из дворов города таким образом, что сотрудники коммунальной службы, вывозящей мусор, не имели свободного доступа к мусорным контейнерам. Чтобы не на словах, а на деле продемонстрировать, что горожанин был неправ, коммунальщики не стали ставить баки обратно на площадку, а окружили ими автомобиль.

Фотографии со своеобразными стражами «короля парковки» очевидцы выложили в социальные сети. Большинство пользователей отметили, что парни все правильно сделали. Также они высказали пожелания, чтобы впредь автомобилист парковался по правилам.

Нерадивый автовладелец, чтобы выбраться из мусорного плена, попросту передвинул контейнеры. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово", Оксана Максимкина.

К слову, нерадивый автовладелец, чтобы выбраться из мусорного плена, попросту передвинул контейнеры, оставив их прямо посреди двора.

ИСТОЧНИК KP.RU