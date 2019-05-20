2019-05-20T05:16:27+03:00
Происшествия

Из-за пожара в Новокузнецке эвакуировали супермаркет

Это уже не первый пожар на первом этаже здания
Екатерина РОМАНОВА
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Из-за пожара в Новокузнецке эвакуировали супермаркет. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокузнецк.Из-за пожара в Новокузнецке эвакуировали супермаркет. ФОТО: vk.com, "Инцидент Новокузнецк.
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Накануне вечером в Новокузнецке пожарные тушили возгорание в одном из домов на улице Франкфурта. Пожар произошел рядом с магазином «Магнит».

Сигнал о пожаре в доме на улице Франкфурта, 4 поступил на пульт диспетчера в 19.00. По сигналу тут же выехали пожарные с автолестницей. Очевидцы сообщают, что все посетители, которые в тот момент находились в помещении магазина, самостоятельно оперативно эвакуировались.

- На момент прибытия первого подразделения горел мусор около наружной стены магазина, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В результате пожара сгорел мусор на площади три квадратных метра, а также оплавилась наружная обшивка стены на такой же площади. Предварительно, причиной пожара стали прочие причины, связанные с неосторожным обращением с огнем.

В настоящее время пожарные устанавливают точную причину пожара. К слову, это не первый пожар в этом здании. Так, в сентябре 2018 года там же горела летняя веранда кафе. Тогда пожар был настолько сильным, что в двух квартирах потребовалось провести капитальный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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