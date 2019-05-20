Кузбассовцы пожаловались на опасную детскую площадку

СЕГОДНЯ 06:03 2019-05-20T07:18:29+03:00

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Жители Ленинска-Кузнецкого пожаловались на опасную детскую площадку, установленную в одном из дворов. Фотографии сломанного аттракциона были опубликованы в Сети.

В популярном паблике о Ленинске-Кузнецком в социальной сети «ВКонтакте» появились фото сломанных элементов детской площадки. Горожане сообщили, что городок находится во дворе дома на улице Ленина, 90/2. На кадрах видно, что перекладина, на которой держится основной элемент детского аттракциона, надломлена.

«Тут дети играют, и это для них очень опасно, надеюсь, кто-нибудь починит», - написал автор фото.

В комментариях к посту горожане посоветовали жильцам дома самим починить площадку.

«Родителям самим стоит починить и не ждать», - написала пользовательница Мария.

«Соберитесь и сами почините, всю жизнь так родители на площадке делали», - сказала другая пользовательница Катерина.

Однако с этим мнением согласились не все.

«Я думаю, самим здесь нельзя. Должно быть сделано все с соблюдением норм. И ремонтировать детские площадки должен кто-то компетентный. Сейчас к каждому болту придерутся, если, не дай бог, что-то случится», - отметила Светлана.

ИСТОЧНИК KP.RU