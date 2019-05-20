Больница оставила кузбасских детей-инвалидов без жизненно необходимого лекарства

СЕГОДНЯ 08:24 2019-05-20T10:34:26+03:00

Мать была вынуждена покупать препараты за собственные деньги

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В Промышленновском районе больница перестала бесплатно предоставлять детям-инвалидам жизненно необходимое лекарство. Матери двоих девочек пришлось тратить собственные средства на их лечение.

В прокуратуру обратилась жительница Промышленновского района. Женщина пожаловалась на то, что районная больница перестала выписывать рецепты на бесплатный препарат «Кеппра», который нужен ее двум дочерям-инвалидам.

- Несмотря на наличие жизненных показаний для применения в районной больнице со второго квартала 2018 года перестали выписывать рецепты на получение лекарства и предложили заменить его аналогом. Без согласия матери на замену препарата обеспечение детей бесплатным лекарством «Кеппра» было прекращено, - сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Матери, чтобы не навредить здоровью детей и не нарушить положительную динамику после приема препарата, пришлось покупать лекарства за свой счет.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать Промышленновскую районную больницу выдать рецепты на препарат «Кеппра» и обязать департамент охраны здоровья населения области бесплатно обеспечить данным лекарством детей. Суд удовлетворил иск прокурора, однако ответчик обжаловал решение. Но Кемеровский областной суд оставил жалобу без удовлетворения.

Также ответчик должен выплатить матери 21 тысячу рублей, которую она потратила на приобретение лекарств.

ИСТОЧНИК KP.RU