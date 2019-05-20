Ураганный ветер повалил остановку в Белове
В Белове ураганный ветер перевернул остановочный павильон. Фотографии с места инцидента были опубликованы в Сети.
Остановка общественного транспорта на улице Достоевского не выдержала удара стихии, которая обрушилась на Кузбасс в воскресенье, 19 мая. Из-за сильного ветра остановочный павильон перевернулся.
«У нас даже остановка хорошо провела выходные», - написала автор фотографии в соцсети «ВКонтакте».
Как рассказали «Комсомолке» в Кемеровском гидрометцентре, в воскресенье в Белове порывы ветра достигали 17 метров в секунду. При этом самый сильный ветер был зафиксирован в селе Красное Ленинск-Кузнецкого района - 21 метр в секунду. В Кемерове ветер дул с силой 15-19 метров в секунду, в Новокузнецке - до 18 метров в секунду.
ИСТОЧНИК KP.RU