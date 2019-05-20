Трубы дырявые: мэр рассказал, почему в Новокузнецке рано отключили отопление

СЕГОДНЯ 09:53 2019-05-20T10:39:43+03:00

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отреагировал на жалобы горожан про ранее отключение отопления. Градоначальник опубликовал фотографии труб и рассказал об их состоянии.

Сергей Кузнецов написал, что отключение отопления, которое было произведено в городе 13 мая, вызвало большое количество критики и жалоб. Он поспешил объяснить, что мера эта вынужденная и необходимая, а также показал, в каком состоянии находятся трубы.

Градоначальник отметил, что за неделю гидравлические испытания были проведены на большинстве участков магистральных и квартальных сетей. При этом было выявлено 120 случаев сильнейшего износа труб.

Кузнецов показал дырявые трубы Фото: skuznetsov_nk / Instagram

«Друзья, можно, конечно, по-разному оценивать ситуацию и требовать держать отопление до июня и надеяться, что трубы выдержат все, но зимой наши эмоции могут обернуться большой бедой, если не принять срочных мер сейчас!» - написал Кузнецов.

Отметим, что в Кемерове тепло перестало поступать в квартиры горожан только 18 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU