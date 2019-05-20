2019-05-20T10:39:43+03:00
Общество

Трубы дырявые: мэр рассказал, почему в Новокузнецке рано отключили отопление

Фото дырявых труб Сергей Кузнецов опубликовал в своем Instagram
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
За неделю специалисты нашли 120 участков, где сильнейший износ труб Фото: skuznetsov_nk / InstagramЗа неделю специалисты нашли 120 участков, где сильнейший износ труб Фото: skuznetsov_nk / Instagram
Изменить размер текста:

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов отреагировал на жалобы горожан про ранее отключение отопления. Градоначальник опубликовал фотографии труб и рассказал об их состоянии.

Сергей Кузнецов написал, что отключение отопления, которое было произведено в городе 13 мая, вызвало большое количество критики и жалоб. Он поспешил объяснить, что мера эта вынужденная и необходимая, а также показал, в каком состоянии находятся трубы.

Градоначальник отметил, что за неделю гидравлические испытания были проведены на большинстве участков магистральных и квартальных сетей. При этом было выявлено 120 случаев сильнейшего износа труб.

Кузнецов показал дырявые трубы Фото: skuznetsov_nk / Instagram

Кузнецов показал дырявые трубы Фото: skuznetsov_nk / Instagram

«Друзья, можно, конечно, по-разному оценивать ситуацию и требовать держать отопление до июня и надеяться, что трубы выдержат все, но зимой наши эмоции могут обернуться большой бедой, если не принять срочных мер сейчас!» - написал Кузнецов.

Отметим, что в Кемерове тепло перестало поступать в квартиры горожан только 18 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

График отключения горячей воды в Новокузнецке в 2019 году

Гидравлические испытания, которые коммунальщики проводят каждый год, будут длиться две недели. Благодаря этим работам у коммунальщиков появится возможность предотвратить вероятные аварии на сетях в следующем отопительном сезоне и своевременно, летом, провести необходимый ремонт. (подробности)

Уточненный график отключения горячей воды в Кемерове 2019

Больше трех месяцев потребуется коммунальщикам на то, чтобы подготовить котельные и отопительные сети города к будущему отопительному сезону. Для того чтобы провести необходимые ремонтные работы и гидравлические испытания, разработан график отключения горячего водоснабжения. Жилой фонд города поделен на восемь групп, каждая из которых по очереди будет оставаться без горячей воды. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасский бизнесмен скрыл 35 миллионов налогов
Ураганный ветер повалил остановку в Белове
Больница оставила кузбасских детей-инвалидов без жизненно необходимого лекарства
Со дна Беловского водохранилища подняли тело без вести пропавшего мужчины
Легковушка намоталась на столб в Кемерове: подробности жуткой аварии
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
Кузбассовцы пожаловались на опасную детскую площадку
Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове
Из-за пожара в Новокузнецке эвакуировали супермаркет
Сергей Цивилев рассказал о судьбе набережной реки Искитимки в Кемерове
Огонь уничтожил жилой дом в Кемерове
До +25, дождь и ветер: погода в Кузбассе 20 мая
Элитный сорт пудинга: кузбассовец обнаружил в десерте плесень
Кемеровчане обложили мусором автомобиль короля парковки
Жительница Юрги подтвердила онлайн-платеж и лишилась своих денег
«Лицо дьявола»: кузбассовцы обсуждают ночной пожар в Барановке
Жестокие игры: в Березовском дети до смерти загоняли косулю
Грузовой автомобиль сгорел на улице в Кемерове
Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» состоялись в Кемерове
В Новокузнецке пропал 31-летний мужчина
Кузбассовцы рождаются в два раза реже, чем умирают
Кемеровчан просят не забирать домой зайчат из дикой природы
В Кемерове женщина сама дала оружие грабителю
В Кемерове на загруженном перекрестке изменили работу светофора
В кемеровском супермаркете нашли выпечку с жуком
+28 градусов: кузбассовцам пообещали жаркое воскресенье
В Кемерове из горящего дома спасли 10 человек
Путин рассказал об открытии в Кемерове научно-образовательного центра