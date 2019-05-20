Кузбасский бизнесмен скрыл 35 миллионов налогов
В Кузбассе директор строительной фирмы скрыл от государства 35 миллионов налогов. Руководитель компании почти три года вел фиктивный документооборот.
Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов возбуждено в отношении 39-летнего директора фирмы, оказывающей строительные услуги. По версии следствия, руководитель компании уклонялся от уплаты налогов с января 2014 по декабрь 2016 года.
- Подозреваемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые якобы поставляли товар или оказывали услуги его фирме. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 35 миллионов рублей, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время ведутся необходимые следственные действия. В рамках расследования будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, которая покажет точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.
ИСТОЧНИК KP.RU