Кузбасский бизнесмен скрыл 35 миллионов налогов

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-20T10:41:41+03:00

Руководитель компании уклонялся от уплаты налогов с января 2014 года по декабрь 2016 Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Кузбассе директор строительной фирмы скрыл от государства 35 миллионов налогов. Руководитель компании почти три года вел фиктивный документооборот.

Уголовное дело за уклонение от уплаты налогов возбуждено в отношении 39-летнего директора фирмы, оказывающей строительные услуги. По версии следствия, руководитель компании уклонялся от уплаты налогов с января 2014 по декабрь 2016 года.

- Подозреваемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые якобы поставляли товар или оказывали услуги его фирме. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 35 миллионов рублей, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время ведутся необходимые следственные действия. В рамках расследования будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, которая покажет точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства.

ИСТОЧНИК KP.RU