СЕГОДНЯ 11:00 2019-05-20T11:00:10+03:00

Убийца жительницы Мариинска выплатил ее дочери компенсацию в 250 тысяч рублей. ФОТО: архив КП. Фото: Сергей ГАПОН

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24-летний мужчина, по чьей вине погибла женщина, выплатил ее дочери компенсацию морального вреда. Сумма составила 250 тысяч рублей.

Молодой мужчина совершил преступление: он причинил жительнице Мариинска тяжкий вред здоровью, и от полученных травм она умерла. Преступника задержали, в январе 2019 года суд назначил ему наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы. Однако по решению суда он должен выплатить компенсацию морального вреда дочери погибшей женщины.

10-летняя девочка тяжело пережила потерю самого близкого человека. Она испытала сильные нравственные и психические страдания, лишившись матери. Сейчас ребенок проживает с отцом, а на защиту прав девочки встал прокурор. Он обратился в суд и потребовал взыскать с убийцы матери компенсацию морального вреда.

- Мариинский городской суд в полном объеме удовлетворил иск прокурора и взыскал в пользу девочки 250 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU