Горного мастера наказали штрафом за смерть рабочего в Кузбассе

СЕГОДНЯ 11:07 2019-05-20T11:07:34+03:00

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В Кузбассе горный мастер получил штраф за смерть коллеги. Мужчина нарушил требования безопасности охраны труда.

Смертельный инцидент произошел на одном из угольных предприятий Кузбасса в декабре прошлого года. 36-летний горный мастер выдал 40-летнему подземному электрослесарю наряд на обслуживание лебедки. Когда последний выполнил ремонт, горный мастер не убедился, что он находится в безопасном месте и дал команду запустить лебедку.

- При перемещении монтажного блока произошел разрыв цепи, которым он был закреплен. В результате блок отлетел, ударив рабочего по голове. От полученного повреждения потерпевший скончался на месте, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Суд назначил горному мастеру наказание в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU