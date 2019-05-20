В Кемерове азартная ученица проломила голову преподавательнице

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-20T12:29:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове местная жительница убила пожилую преподавательницу, у которой проходила курсы подтверждения квалификации. На преступление женщина пошла из-за денег.

Убийство произошло 14 мая. Утром преподавательница не пришла на работу, чем вызвала беспокойство у коллег, так как слыла пунктуальным человеком. Коллеги решили проверить, что случилось, и пришли домой к учительнице.

Дверь квартиры оказалась открытой: в одной из комнат лежало тело 82-летней хозяйки. В ходе осмотра места преступления выяснилось, что из квартиры пропали ювелирные украшения, банковские карты и телефон. Подозреваемую в убийстве удалось задержать через несколько часов. Ею оказалась ранее судимая 31-летняя кемеровчанка - женщина училась у погибшей.

- Следователю подозреваемая пояснила, что ранее она похитила у пенсионерки крупную сумму денег и пришла поговорить с ней, чтобы та забрала заявление из правоохранительных органов, однако хозяйка отказалась выполнить ее просьбу. Во время конфликта она решила убить преподавателя, чтобы похитить другие ценные вещи, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

Женщина несколько раз ударила преподавательницу металлической гантелей по голове. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело. По оперативной информации, кемеровчанка имеет зависимость от азартных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU