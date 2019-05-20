В Кемерове азартная ученица проломила голову преподавательнице
В Кемерове местная жительница убила пожилую преподавательницу, у которой проходила курсы подтверждения квалификации. На преступление женщина пошла из-за денег.
Убийство произошло 14 мая. Утром преподавательница не пришла на работу, чем вызвала беспокойство у коллег, так как слыла пунктуальным человеком. Коллеги решили проверить, что случилось, и пришли домой к учительнице.
Дверь квартиры оказалась открытой: в одной из комнат лежало тело 82-летней хозяйки. В ходе осмотра места преступления выяснилось, что из квартиры пропали ювелирные украшения, банковские карты и телефон. Подозреваемую в убийстве удалось задержать через несколько часов. Ею оказалась ранее судимая 31-летняя кемеровчанка - женщина училась у погибшей.
- Следователю подозреваемая пояснила, что ранее она похитила у пенсионерки крупную сумму денег и пришла поговорить с ней, чтобы та забрала заявление из правоохранительных органов, однако хозяйка отказалась выполнить ее просьбу. Во время конфликта она решила убить преподавателя, чтобы похитить другие ценные вещи, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.
Женщина несколько раз ударила преподавательницу металлической гантелей по голове. В отношении задержанной было возбуждено уголовное дело. По оперативной информации, кемеровчанка имеет зависимость от азартных игр.
ИСТОЧНИК KP.RU