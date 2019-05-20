СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-20T13:56:48+03:00

С 1 июля 2019 года средства дольщиков будут защищены, а в случае неисполнения застройщиком обязательств - возвращены Фото: Екатерина БОРМОТОВА

С 1 июля вступают в силу изменения в законе о долевом строительстве

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29 мая в пресс-центре «Комсомольской правды - Кемерово» состоится круглый стол «Что ждет рынок недвижимости в Кузбассе?». Он будет посвящен изменениям в законе о долевом строительстве.

С 1 июля 2019 года все сделки при покупке квартир на этапе строительства будут осуществляться через специальные эскроу-счета, открытые в банках. Средства дольщиков будут защищены, а в случае неисполнения застройщиком обязательств - возвращены.

Изменятся ли после 1 июля цены на квартиры в новостройках? Станет ли меньше обманутых дольщиков? Что будет с деньгами покупателя, если застройщик обанкротится? На эти и другие вопросы ответят эксперты. К участию в кругом столе приглашаются представители администрации области, застройщики, банки, агентства недвижимости, контрольные и надзорные органы.

Если у вас есть вопросы, присылайте их на почту irina.avtushko@phkp.ru, пишите в комментариях или оставляйте в группах «Комсомольской правды» в социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU