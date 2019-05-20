2019-05-20T14:05:40+03:00
Общество

Управление ЗАГС Кузбасса возглавила Яна Полещук

О новом назначении сообщили в АКО
Екатерина БОРМОТОВА
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Яна Полещук работала в управлении ЗАГС Кузбасса с 2003 года Фото: АКОЯна Полещук работала в управлении ЗАГС Кузбасса с 2003 года Фото: АКО
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В Кузбассе у регионального управления ЗАГС сменился начальник. Теперь структуру будет возглавлять Яна Полещук.

49-летняя уроженка Кемерова Яна Полещук окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Биология». Дважды повышала квалификацию по направлению деятельности органов ЗАГС.

Трудовую деятельность Полещук начала в 1987 году. Восемь лет она проработала в системе среднего общего образования. С 2003 года трудилась на государственной гражданской службе - в управлении ЗАГС Кемеровской области.

Яна Полещук прошла путь от специалиста первого разряда органа ЗАГС Ленинского района Кемерова до руководителя органа ЗАГС Центрального района Кемерова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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