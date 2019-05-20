Управление ЗАГС Кузбасса возглавила Яна Полещук
В Кузбассе у регионального управления ЗАГС сменился начальник. Теперь структуру будет возглавлять Яна Полещук.
49-летняя уроженка Кемерова Яна Полещук окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Биология». Дважды повышала квалификацию по направлению деятельности органов ЗАГС.
Трудовую деятельность Полещук начала в 1987 году. Восемь лет она проработала в системе среднего общего образования. С 2003 года трудилась на государственной гражданской службе - в управлении ЗАГС Кемеровской области.
Яна Полещук прошла путь от специалиста первого разряда органа ЗАГС Ленинского района Кемерова до руководителя органа ЗАГС Центрального района Кемерова.
ИСТОЧНИК KP.RU