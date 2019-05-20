В Кузбассе снесли 106 заброшенных зданий

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-20T14:19:36+03:00

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В Кузбассе продолжается снос заброшенных зданий. На сегодняшний день снесли уже 106 опасных сооружений.

Губернатор Сергей Цивилев сообщил, как обстоят дела со сносом аварийных зданий в Кузбассе. Глава региона не ожидал, что в области так много никому не нужных сооружений.

«В списке, который составили по моему поручению, 544 позиции - и цифра не окончательная, она постоянно меняется. Заброшенные здания - очень опасные места, за ними нужно пристально следить, не допускать, чтобы там играли дети. К сожалению, чаще всего собственники обходятся только установкой предупреждающих знаков и сигнальной ленты - но даже такие меры приняты далеко не везде, - отметил губернатор.

Сергей Цивилев уточнил, что по большинству заброшек и недостроев приняты решения о сносе: 106 уже демонтировали, 10 реконструировали и сдали в эксплуатацию. Еще по 189 объектам идут переговоры с собственниками.

«Наша позиция в этом вопросе жесткая - здания должны быть достроены или снесены», - заключил Цивилев.

Губернатор также попросил жителей региона написать ему о заброшенных и недостроенных зданиях, которые есть на территории Кузбасса, чтобы специалисты могли дополнить список.

ИСТОЧНИК KP.RU