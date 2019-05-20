2019-05-20T22:04:03+03:00
Происшествия

Поджог или замыкание: выясняется причина пожара в кемеровском автоцентре

Специалисты устанавливают, отчего сгорел автоцентр
СТЕПАН ТУШИН
Поделиться:
Поджог или замыкание: выясняется причина пожара в кемеровском автоцентре. ФОТО: Лия Гараева.Поджог или замыкание: выясняется причина пожара в кемеровском автоцентре. ФОТО: Лия Гараева.
Изменить размер текста:

Специалисты выясняют, что стало причиной пожара, уничтожившего автоцентр. Уже известно, что пожар начался на кровле здания.

Пожарные тушат автосалон в Кемерове..20 мая 2019 года.Лариса МАРУЦАК

В ближайшее время специалистам предстоит установить причины пожара, который случился вечером в понедельник, 20 мая. Среди основных версий, по сообщению осведомленного источника, короткое замыкание. Однако еще одной версией может стать поджог. Точную причину пожара еще только предстоит выяснить, сейчас же известно, что источник огня находился на крыше здания.

В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.

Напомним, пожар в автоцентре начался в девятом часу в понедельник, 20 мая. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 20:49. Люди, находившиеся в здании, к тому времени успели покинуть его. Также удалось вывезти автомобили. В 20:53 на место ЧП прибыли первые подразделения пожарных. Сначала в тушении пожара принимали участие 11 пожарных расчетов, потом количество увеличилось до 14. По последним данным, тушением пожара занимались 90 человек и 29 единиц техники. Все осложнялось тем, что неподалеку находится автозаправочная станция, также огонь мог перейти на соседние здания. Однако благодаря слаженной работе пожарных этого удалось избежать. В общей сложности площадь пожара составила 4000 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Площадь пожара в кемеровском автосалоне составила 4000 квадратов
Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове локализован
Видео пожара в автосалоне Hyundai в Кемерове 20 мая 2019 года
Стала известна площадь пожара в автосалоне в Кемерове
Кемеровский автосалон Hyundai тушат 14 пожарных расчетов
Из-за пожара в кемеровском автосалоне Hyundai перекрыли движение
Пожар в автосалоне Hyundai в Кемерове: прямая трансляция
В Кузбассе снесли 106 заброшенных зданий
Не вписался: фура с поросятами легла набок на кольце в Новокузнецке
Управление ЗАГС Кузбасса возглавила Яна Полещук
Что ждет рынок недвижимости в Кузбассе
В Кузбассе ищут рыбака со звездой-татуировкой на ноге
В Кемерове азартная ученица проломила голову преподавательнице
В Новокузнецке одна иномарка легла на другую из-за светофора
Горного мастера наказали штрафом за смерть рабочего в Кузбассе
Убийца жительницы Мариинска выплатил ее дочери компенсацию в 250 тысяч рублей
Кузбасский бизнесмен скрыл 35 миллионов налогов
Трубы дырявые: мэр рассказал, почему в Новокузнецке рано отключили отопление
Ураганный ветер повалил остановку в Белове
Больница оставила кузбасских детей-инвалидов без жизненно необходимого лекарства
Со дна Беловского водохранилища подняли тело без вести пропавшего мужчины
Легковушка намоталась на столб в Кемерове: подробности жуткой аварии
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Лето»
Кузбассовцы пожаловались на опасную детскую площадку
Легковой автомобиль намотался на столб в Кемерове