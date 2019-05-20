Поджог или замыкание: выясняется причина пожара в кемеровском автоцентре

СЕГОДНЯ 22:04 2019-05-20T22:04:03+03:00

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Специалисты выясняют, что стало причиной пожара, уничтожившего автоцентр. Уже известно, что пожар начался на кровле здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709956" frameborder="0"></iframe> Пожарные тушат автосалон в Кемерове..20 мая 2019 года.Лариса МАРУЦАК

В ближайшее время специалистам предстоит установить причины пожара, который случился вечером в понедельник, 20 мая. Среди основных версий, по сообщению осведомленного источника, короткое замыкание. Однако еще одной версией может стать поджог. Точную причину пожара еще только предстоит выяснить, сейчас же известно, что источник огня находился на крыше здания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709941" frameborder="0"></iframe> В Кемерово на Октябрьском проспекте горит автосалон.

Напомним, пожар в автоцентре начался в девятом часу в понедельник, 20 мая. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 20:49. Люди, находившиеся в здании, к тому времени успели покинуть его. Также удалось вывезти автомобили. В 20:53 на место ЧП прибыли первые подразделения пожарных. Сначала в тушении пожара принимали участие 11 пожарных расчетов, потом количество увеличилось до 14. По последним данным, тушением пожара занимались 90 человек и 29 единиц техники. Все осложнялось тем, что неподалеку находится автозаправочная станция, также огонь мог перейти на соседние здания. Однако благодаря слаженной работе пожарных этого удалось избежать. В общей сложности площадь пожара составила 4000 квадратных метров.

ИСТОЧНИК KP.RU