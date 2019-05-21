2019-05-21T03:10:29+03:00
Происшествия

Сгоревший автосалон в Кемерове штрафовали за нарушения пожарной безопасности

После проверки все нарушения были устранены
Екатерина БОРМОТОВА
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Двухэтажное здание тушили больше двух часов Фото: Александр КУДРЯВЦЕВДвухэтажное здание тушили больше двух часов Фото: Александр КУДРЯВЦЕВ
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Сгоревший в Кемерове автосалон Hyundai ранее штрафовали за нарушения пожарной безопасности. После проверки все нарушения устранили.

Глава Кемерова Илья Середюк и начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Алексей Шульгин комментируют пожар в автосалоне.Видео: vk.com, Илья Середюк

В 2016 году инспекторы Госпожнадзора проверяли здание автосалона на проспекте Октябрьском, где вечером понедельника, 20 мая, произошел крупный пожар.

«МЧС России в июле 2016 года проводило плановую проверку данного комплекса, в рамках которой были выявлены четыре нарушения и наложен административный штраф на ответственного за пожарную безопасность. По результатам внеплановой проверки в ноябре 2016 года все замечания были устранены», - цитирует ТАСС пресс-службу МЧС России.

Сгорел автоцентр в Кемерове.Видео: Надежда Сальманович

Объект был введен в эксплуатацию в 2009 году – здание было оборудовано автоматической установкой пожара тушения. Сработала ли последняя в момент начала пожара, не уточняется.

Пожар в автосалоне Hyundai произошел вечером понедельника. В 20.49 на пульт диспетчера оперативных служб поступил сигнал о возгорании – первые пожарные расчеты были на месте уже через четыре минуты. Из-за ЧП близлежащие улицы оцепили сотрудники Госавтоинспекции.

Пожар удалось ликвидировать в 22.15. На месте работали 90 сотрудников МЧС и 26 единиц техники. Предварительно известно, что очаг возгорания находился на крыше здания. Пострадавших и жертв нет.

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В ближайшее время специалистам предстоит установить причины пожара, который случился вечером в понедельник, 20 мая. Среди основных версий, по сообщению осведомленного источника, короткое замыкание. Однако еще одной версией может стать поджог. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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