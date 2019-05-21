2019-05-21T05:23:36+03:00
Общество

11-летний мальчик с собакой потерялся в Новокузнецке

Мальчик пропал утром 20 мая
Екатерина БОРМОТОВА
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На улице мальчик встретил друга и пошел к нему в гости, а предупредить родителей не смогНа улице мальчик встретил друга и пошел к нему в гости, а предупредить родителей не смогФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Новокузнецке потерялся 11-летний мальчик, который ушел выгуливать собаку. Происшествие произошло в Заводском районе.

После безуспешных поисков 11-летнего сына родители обратились в полицию. они рассказали, что ребенок утром 20 мая ушел выгуливать собаку и не вернулся. Потерявшийся ребенок был одет в ярко-синюю куртку. Вместе с ним была собака тигрового окраса. Ориентировку с приметами получили, в том числе, экипажи Росгвардии.

- Бойцы обследовали близлежащие к дому дворы, после чего расширили зону поиска. Спустя время несовершеннолетний был обнаружен на улице Звездова в компании приятелей, - рассказали в управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Оказалось, мальчик ушел гулять без сотового телефона. На улице он встретил другу, который позвал его в гости. Подросток пояснил, что не имел возможности предупредить родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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