11-летний мальчик с собакой потерялся в Новокузнецке
В Новокузнецке потерялся 11-летний мальчик, который ушел выгуливать собаку. Происшествие произошло в Заводском районе.
После безуспешных поисков 11-летнего сына родители обратились в полицию. они рассказали, что ребенок утром 20 мая ушел выгуливать собаку и не вернулся. Потерявшийся ребенок был одет в ярко-синюю куртку. Вместе с ним была собака тигрового окраса. Ориентировку с приметами получили, в том числе, экипажи Росгвардии.
- Бойцы обследовали близлежащие к дому дворы, после чего расширили зону поиска. Спустя время несовершеннолетний был обнаружен на улице Звездова в компании приятелей, - рассказали в управлении Росгвардии по Кемеровской области.
Оказалось, мальчик ушел гулять без сотового телефона. На улице он встретил другу, который позвал его в гости. Подросток пояснил, что не имел возможности предупредить родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU