Горящий автоцентр в Кемерове сняли с высоты птичьего полета

СЕГОДНЯ 06:13 2019-05-21T06:13:45+03:00

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Вечером в понедельник, 20 мая, в Кемерове сгорел автосалон, в котором были представлены автомобили нескольких известных брендов. Очевидцы сняли, как тушили автосалон, с высоты птичьего полета.

Пожар в кемеровском автосалоне с высоты птичьего полета..Видео: vk.com, "Регион 42"

Очевидцы крупного пожара в Кемерове делятся фотографиями и видео, на которых запечатлен горящий автосалон. Одно из видео снято с высоты птичьего полета и позволяет оценить масштаб пожара и работу спасателей. Пожарные не только тушили огонь, но и спасали припаркованные на территории автосалона автомобили.

Напомним, пожар в автоцентре начался в девятом часу в понедельник, 20 мая. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 20.49. Люди, находившиеся в здании, к тому времени успели покинуть его. Также удалось вывезти автомобили. В 20.53 на место ЧП прибыли первые подразделения пожарных. Сначала в тушении пожара принимали участие 11 пожарных расчетов, потом количество увеличилось до 14. По последним данным, тушением пожара занимались 90 человек и 29 единиц техники. Все осложнялось тем, что неподалеку находится автозаправочная станция, также огонь мог перейти на соседние здания. Однако благодаря слаженной работе пожарных этого удалось избежать. В общей сложности площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU