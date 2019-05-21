Жалобу не приняли: приговор экс-директора Новокузнецкого муниципального банка вступил в силу

СЕГОДНЯ 07:15 2019-05-21T07:15:21+03:00

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Приговор в отношении бывшего директора Новокузнецкого муниципального банка вступил в законную силу. Его доводы о чрезмерной суровости приговора судом не были приняты.

Кемеровский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы экс-директора «Новокузнецкого муниципального банка» Александра Павлова на приговор, который вынес Центральный районный суд Новокузнецка. Защита экс-директора посчитала вынесенный приговор слишком суровым: девять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кемеровский областной суд счел доводы несостоятельными, и приговор вступил в законную силу.

Напомним,Павлов был признан виновным в совершении двух преступлений: злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации и растрате денежных средств. Он заключил договоры поручительства на сумму более трех миллиардов рублей с организацией, подконтрольной его отцу. В декабре 2013 года в связи с неисполнением организацией обязательств средства были списаны со счетов НМБ. Из-за этого банк больше не мог выполнять свои обязательства перед клиентами. В январе 2014 года Центробанк России отозвал лицензию у НМБ.

Также Павлова признали виновным в растрате с 2011 по 2013 год денежных средств со счетов клиентов на сумму более миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU