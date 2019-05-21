За лжеминирование самолета в Кузбассе московский артист заплатит штраф

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-21T09:07:01+03:00

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Московский артист, сообщивший о минировании самолета, должен будет выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Из-за его глупой шутки пассажиры более трех часов были вынуждены ждать отправки рейса.

В марте 2018 года 60-летний артист одного из московских театров после судейства на детском фестивале в Кемерове собирался лететь самолетом обратно в Москву. В салоне самолета случился конфликт со стюардессами: мужчина не хотел убирать свой рюкзак на багажную полку. Артист заявил, что везет в своей сумке бомбу. Впрочем, позже, оказавшись в отделении полиции, мужчина пытался отказаться от своих слов, называя это глупой шуткой. Пассажирам же, чей рейс задержался на 3 часа 16 минут, все это шуткой не показалось.

Позже мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный авиакомпании и правоохранительным структурам ущерб в размере 115 217 рублей, - об этом сообщает пресс-служба ЛУ МВД России по Кемеровской области. Заводский районный суд принял во внимание искреннее раскаяние пассажира, возмещение ущерба и прекратил уголовное преследование. Артисту, так неудачно сыгравшему роль «террориста», назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU