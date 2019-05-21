Снесут или оставят: какая судьба ждет сгоревший кемеровский автосалон

СЕГОДНЯ 08:33 2019-05-21T09:10:05+03:00

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Судьба автосалона, который сгорел вечером 20 мая в Кемерове, на проспекте Октябрьском, пока не решена. После экспертизы будет принято решение о ремонте здания или его демонтаже.

В пожаре, который произошел вечером 20 мая в Кемерове, пострадало только имущество: само здание и часть автомобилей. Многие машины были эвакуированы от стен автосалона и либо не пострадали совсем, либо получили незначительные повреждения. Как сообщает осведомленный источник, под зданием автоцентра находится подземный гаражный комплекс - он не пострадал от пожара. А вот дальнейшая судьба здания пока не решена. После того как оно будет обследовано на предмет повреждения несущих конструкций, будет принято решение о его ремонте или демонтаже. Пока же пожарные выясняют точную причину и обстоятельства начала пожара в автосалоне.

Напомним, пожар в автоцентре начался в девятом часу в понедельник, 20 мая. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 20.49. Люди, находившиеся в здании, к тому времени успели покинуть его. Также удалось вывезти автомобили. В 20.53 на место ЧП прибыли первые подразделения пожарных. Сначала в тушении пожара принимали участие 11 пожарных расчетов, потом их количество увеличилось до 14.

По последним данным, тушением пожара занимались 90 человек и 29 единиц техники. Все осложнялось тем, что неподалеку находится автозаправочная станция, также огонь мог перейти на соседние здания. Однако благодаря слаженной работе пожарных этого удалось избежать. В общей сложности площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU