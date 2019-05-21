Илья Середюк проверил ход ремонта кемеровских дворов
Глава Кемерова Илья Середюк проверил, как продвигается ремонт кемеровских дворов. Как сообщил мэр, работы уже завершены на территориях 16 дворов. Ремонт на территориях еще 80 многоэтажек только начинается или начнется в скором будущем.
Как рассказал глава областного центра, дворы 16 многоэтажек в Заводском и Ленинском районах, на проспектах Ленина и Московском уже отремонтированы. Уже ведутся или в скором времени начнутся работы еще в 80 дворах Илья Середюк подчеркнул, что он следит за тем, чтобы рабочие строго следовали проектной документации.
- Это не просто документ, а желание кемеровчан жить в комфорте – широкие проезды, вместительные парковки, тротуары и асфальтированные тропинки, - заметил Илья Середюк. - Хочу подчеркнуть, что гарантийные обязательства на все территории составляет 5 лет, и мы будем следить за качеством работ.
ИСТОЧНИК KP.RU