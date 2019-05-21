2019-05-21T09:22:18+03:00
Общество

Илья Середюк проверил ход ремонта кемеровских дворов

На территории 16 дворов ремонт уже завершен
Екатерина РОМАНОВА
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Илья Середюк проверил ход ремонта кемеровских дворов. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.Илья Середюк проверил ход ремонта кемеровских дворов. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово.
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Глава Кемерова Илья Середюк проверил, как продвигается ремонт кемеровских дворов. Как сообщил мэр, работы уже завершены на территориях 16 дворов. Ремонт на территориях еще 80 многоэтажек только начинается или начнется в скором будущем.

Как рассказал глава областного центра, дворы 16 многоэтажек в Заводском и Ленинском районах, на проспектах Ленина и Московском уже отремонтированы. Уже ведутся или в скором времени начнутся работы еще в 80 дворах Илья Середюк подчеркнул, что он следит за тем, чтобы рабочие строго следовали проектной документации.

- Это не просто документ, а желание кемеровчан жить в комфорте – широкие проезды, вместительные парковки, тротуары и асфальтированные тропинки, - заметил Илья Середюк. - Хочу подчеркнуть, что гарантийные обязательства на все территории составляет 5 лет, и мы будем следить за качеством работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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