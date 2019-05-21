В Кемерове построят спорткомплекс на 7 тысяч зрителей

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-21T09:28:27+03:00

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В Кемерове планируют построить универсальный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» на семь тысяч зрителей и ледовый дворец «Кузбасс». Эту инициативу кузбасских властей поддержал министр спорта России.

Правительство Кузбасса встретилось с министром спорта Павлом Колобковым. На встрече обсуждались планы развития в Кузбассе спортивной инфраструктуры.

«Мы услышали мнение кемеровчан и планируем построить универсальный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» на семь тысяч зрителей и ледовый дворец «Кузбасс». Кроме того, хотим реконструировать Дворец спорта кузнецких металлургов, развернуть на территории образовательных организаций области 100 физкультурно-оздоровительных комплексов, закончить реконструкцию беловского «Металлурга», - поделился планами Сергей Цивилев.

В Кемерове построят универсальный спортивный комплекс «Кузбасс-Арена» на семь тысяч зрителей Фото: АКО

Губернатор отметил, что Павел Колобков поддержал задумки кузбасских властей и поручил подготовить проекты данных объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU