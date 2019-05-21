Прокуратура проверит, как сгоревший кемеровский автосалон соблюдал пожарную безопасность

СЕГОДНЯ 10:23 2019-05-21T10:23:48+03:00

Прокуратура организовала проверку после пожара в автосалоне в Кемерове Фото: Александр КУДРЯВЦЕВ

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Прокуратура организовала проверку после пожара в кемеровском автосалоне Hyundai. Специалисты проверят, как компания исполняла законодательство о пожарной безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1308" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709970" frameborder="0"></iframe> Сгорел автоцентр в Кемерове.Видео: Оксана Минаева

Вечером понедельника, 20 мая, в автосалоне на проспекте Октябрьском загорелась крыша. Пожар уничтожил порядка 4000 квадратных метров кровли здания. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.

- Проверка будет проводиться прокуратурой Центрального района города Кемерово. Ее проведение находится на контроле прокуратуры области, - сообщили в ведомстве.

К счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал. На месте работали 90 сотрудников МЧС, которым удалось справиться с огнем за два часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1314" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709969" frameborder="0"></iframe> Площадь пожара предварительно составила 1,5 тысячи квадратных метров..Видео: Анна Цветкова

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В пожаре, который произошел вечером 20 мая в Кемерове, пострадало только имущество: само здание и часть автомобилей. Многие машины были эвакуированы от стен автосалона и либо не пострадали совсем, либо получили незначительные повреждения. Как сообщает осведомленный источник, под зданием автоцентра находится подземный гаражный комплекс - он не пострадал от пожара. А вот дальнейшая судьба здания пока не решена. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU