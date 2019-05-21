Прокуратура проверит, как сгоревший кемеровский автосалон соблюдал пожарную безопасность
Прокуратура организовала проверку после пожара в кемеровском автосалоне Hyundai. Специалисты проверят, как компания исполняла законодательство о пожарной безопасности.
Сгорел автоцентр в Кемерове.Видео: Оксана Минаева
Вечером понедельника, 20 мая, в автосалоне на проспекте Октябрьском загорелась крыша. Пожар уничтожил порядка 4000 квадратных метров кровли здания. В связи с произошедшим прокуратура организовала проверку.
- Проверка будет проводиться прокуратурой Центрального района города Кемерово. Ее проведение находится на контроле прокуратуры области, - сообщили в ведомстве.
К счастью, в результате пожара никто из людей не пострадал. На месте работали 90 сотрудников МЧС, которым удалось справиться с огнем за два часа.
Площадь пожара предварительно составила 1,5 тысячи квадратных метров..Видео: Анна Цветкова
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В пожаре, который произошел вечером 20 мая в Кемерове, пострадало только имущество: само здание и часть автомобилей. Многие машины были эвакуированы от стен автосалона и либо не пострадали совсем, либо получили незначительные повреждения. Как сообщает осведомленный источник, под зданием автоцентра находится подземный гаражный комплекс - он не пострадал от пожара. А вот дальнейшая судьба здания пока не решена. (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU