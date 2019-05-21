После пожара в кемеровском автосалоне три человека обратились к медикам

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-21T11:18:59+03:00

Два сотрудника салона и полицейский обратились к медикам после пожара в Hyundai Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

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Три человека обратились за помощью медиков после пожара в кемеровском автосалоне Hyundai. Это двое сотрудников сгоревшего автосалона и полицейский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1314" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709969" frameborder="0"></iframe> Площадь пожара предварительно составила 1,5 тысячи квадратных метров..Видео: Анна Цветкова

Как сообщил «Комсомольской правде» источник в областном департаменте здравоохранения, к медикам за помощью после крупного пожара в автосалоне Hyundai на проспекте Октябрьском обратились три человека.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710075" frameborder="0"></iframe> Сгорел автосалон в центре Кемерова.Видео: Ксения КОВАЛЬКОВА

- Двое сотрудников автосалона и один полицейский обратились к медикам с жалобами на легкое отравление продуктами горения. Всем обратившимся оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, - отметил собеседник издания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/709956" frameborder="0"></iframe> Пожарные тушат автосалон в Кемерове..20 мая 2019 года.Лариса МАРУЦАК

Напомним, пожар в автоцентре начался в девятом часу в понедельник, 20 мая. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 20.49. Люди, находившиеся в здании, к тому времени успели покинуть его. Также удалось вывезти автомобили. В 20.53 на место ЧП прибыли первые подразделения пожарных. Сначала в тушении пожара принимали участие 11 пожарных расчетов, потом их количество увеличилось до 14.

По последним данным, тушением пожара занимались 90 человек и 29 единиц техники. Все осложнялось тем, что неподалеку находится автозаправочная станция, также огонь мог перейти на соседние здания. Однако благодаря слаженной работе пожарных этого удалось избежать. В общей сложности площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU