2019-05-21T12:04:56+03:00
Общество

23 мая в школах Кемерова пройдут последние звонки

А уже на следующий день начнутся экзамены
Ирина АВТУШКО
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В этом году школу заканчивают 7860 человекВ этом году школу заканчивают 7860 человекФото: Юлия Лоза
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Последние звонки в школах Кемерова пройдут 23 мая. А уже на следующий день начнутся экзамены.

Как рассказали в мэрии города, в этом году школу заканчивают 7860 человек - 5302 девятиклассника, 2466 учащихся 11-х классов и 92 воспитанника школ-интернатов.

Торжественные линейки в этот день запланированы на 10 часов утра, в час начнется праздник в школах № 90 и 50, а также в городском классическом лицее. Еще 72 учреждения последние звонки проведут на своих территориях, две школы и один лицей поведут выпускников и родителей в театры и ДК.

Охранять порядок в праздник назначены ответственные в школах, они уже прошли инструктаж. Кроме того, накануне здания будут еще раз обследованы.

- Дежурство 23 мая будут осуществлять не только директора и педагоги, но и родители. Совместно с Управлением МВД России по городу Кемерово созданы группы оперативного реагирования, мобильные группы будут объезжать территории до завершения торжеств, - уточнили в администрации. - Сотрудники полиции усилят охрану общественного порядка на улицах.

Продажа алкоголя в этот день будет запрещена. 24 мая девятиклассники будут сдавать свой первый экзамен, а 27 мая - одиннадцатиклассники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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