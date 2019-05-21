Полторы декадные нормы за ночь: на Кузбасс обрушился ливень

СЕГОДНЯ 11:40 2019-05-21T11:40:22+03:00

А в скором времени придут и первые заморозки

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Минувшей ночью в Кузбассе прошел первый настоящий весенний ливень. Всего за ночь в Кемеровском районе выпала почти половина месячной нормы осадков.

В ночь с 20 на 21 мая на всей территории Кузбасса прошли дожди и ливни. Так, в Кемеровском районе за несколько часов выпала почти половина месячной нормы осадков.

- Особенно сильными были осадки в Кемеровском районе. Здесь при месячной норме в 43 миллиметра за ночь выпало 17 миллиметров. При этом декадная норма – всего 12 миллиметров! – отметила пресс-секретарь кемеровского гидрометцентра Наталья Полуэктова. – Также ливневые дожди прошли в Промышленновском, Топкинском и Крапивинском районах.

Местами в Кузбассе гремели грозы, а ветер усиливался на территории всего региона. Сильнее всего он был по югу области: в Киселевске была зафиксирована скорость ветра 21 метр в секунду, а в Кемеровской районе – 11-19 метров в секунду.

- В Беловском районе дождями погасили Чрезвычайный класс пожароопасности, - отметила Наталья Полуэктова. - Такая влага благоприятна для почвы, особенно после сухого весеннего периода.

В ближайшие дни сохранится переменчивая погода – с дождями, грозами, ветром и переменной облачность.

ИСТОЧНИК KP.RU