Когда восстановят сгоревший автосалон в Кемерове

21 Май 14:00 2019-05-21T14:00:33+03:00

На восстановление сгоревшего здания потребуется больше двух месяцев

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Представители сгоревшего в Кемерове автосалона Hyundai сообщили, когда будет восстановлено здание. На это уйдет не меньше двух месяцев.

- Здание будем восстанавливать. На это потребуется от двух месяцев, - рассказал «Комсомольской правде» руководитель отдела продаж Hyundai Сергей Сагалдинов.

Представитель компании также отметил, что ущерб от пожара еще подсчитывается. Кроме того, стала известна предварительная причина пожара в автосалоне Hyundai.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710075" frameborder="0"></iframe> Сгорел автосалон в центре Кемерова.Видео: Ксения КОВАЛЬКОВА

Напомним, пожар в автоцентре начался в девятом часу в понедельник, 20 мая. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 20.49. Люди, находившиеся в здании, к тому времени успели покинуть его. Также удалось вывезти автомобили. В 20.53 на место ЧП прибыли первые подразделения пожарных. Сначала в тушении пожара принимали участие 11 пожарных расчетов, потом их количество увеличилось до 14.

По последним данным, тушением пожара занимались 90 человек и 29 единиц техники. Все осложнялось тем, что неподалеку находится автозаправочная станция, также огонь мог перейти на соседние здания. Однако благодаря слаженной работе пожарных этого удалось избежать. В общей сложности площадь пожара составила 4000 квадратных метров. Пострадавших нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU