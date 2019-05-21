2019-05-23T04:13:36+03:00
Общество

Кто может использовать бренд «Кузбасс300»

Ограничений для использования символики для частных лиц не существует
Мария КОЛОСОВА
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Кто может использовать бренд «Кузбасс300». Фото: Владимир Алексеев.Кто может использовать бренд «Кузбасс300». Фото: Владимир Алексеев.
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На ряде электронных ресурсов была распространена недостоверная информация о том, что Кузбасская Медиа Группа якобы владеет правами на бренд «Кузбасс300».

КМГ официально заявляет, что эти сведения не соответствуют действительности. Кузбасская Медиа Группа не обладает никакими исключительными правами на бренд «Кузбасс300», равно как и на другую символику празднования 300-летия Кузбасса.

Кузбасская Медиа Группа действительно запустила проект, посвященный предстоящему в 2021 году 300-летию Кузбасса. В рамках проекта организованы производство и продажа продукции с логотипом «Кузбасс300». Коллекция одежды и аксессуаров для этого проекта была разработана специально привлеченными российскими дизайнерами по заказу КМГ. Одежда данной линии уникальна и больше не производится нигде. В настоящее время эта одежда реализуется в торговых точках на территории Кузбасса и через онлайн-магазин.

Кузбасская Медиа Группа реализует проект «Кузбасс300» исключительно как коммерческий и приглашает заинтересованные стороны к сотрудничеству. С подробностями проекта можно ознакомиться на сайте www.Kuzbass-300.ru

При этом важно отметить, что для частных лиц не существует ограничений по использованию любых брендов. Каждый желающий может в частном порядке нанести бренд «Кузбасс300» на свою одежду или поставить на своем личном сайте. Это могут сделать даже владельцы ресурсов, распространяющих заведомо недостоверную информацию о бренде «Кузбасс300», - вместо того, чтобы бросаться ничем не подтвержденными обвинениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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