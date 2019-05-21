2019-05-22T05:30:00+03:00
Происшествия

В Новокузнецке заминировали торговые центры

Очевидцы сообщают о минировании 12 объектов
Екатерина РОМАНОВА
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В Новокузнецке заминировали торговые центры . ФОТО: Алексей Савенков.В Новокузнецке заминировали торговые центры . ФОТО: Алексей Савенков.
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Вечером во вторник, 21 мая, в Новокузнецке массово эвакуируют торговые и офисные центры. Причиной экстренной эвакуации стали сообщения о минировании.

Очевидцы сообщают об эвакуации из 12 торгово-развлекательных и офисных центров. Одним из торговых центров, где «заложена бомба», оказался ТРЦ «Планета». Как рассказали в пресс-службе торгово-развлекательного центра, сразу после поступления сообщения о минировании в 18.37 началась эвакуация посетителей «Планеты».

- Эвакуация проводится в связи с анонимным звонком о заложенном взрывном устройстве. Объект возобновит работу в штатном режиме после проверки спецслужбами, - сообщает пресс-служба ТРЦ. - Напоминаем, что в торговых комплексах Новокузнецка и других городов России проходит волна эвакуаций в связи с ложными сообщениями о «минировании» зданий.

Все эвакуированные здания возобновят работу после того, как сотрудники спецслужб убедятся в их безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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