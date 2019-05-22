22 Май 07:20 2019-05-22T11:24:10+03:00

Хоккеист из Кузбасса забил свою первую шайбу на чемпионате мира 2019. ФОТО: Федерация хоккея России.

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Хоккеист из Кузбасса Кирилл Капризов забил свою первую шайбу на чемпионате мира-2019. Россияне играли со сборной Швеции.

Сейчас в Словакии проходит первенство мира по хоккею с шайбой. В заключительном матче группового этапа команда России обыграла шведов со счетом 7:4.

Нападающий сборной России и игрок московского ЦСКА Кирилл Капризов забросил шайбу во втором периоде матча, сделав счет 4:1. Это произошло после удачной передачи Евгения Кузнецова, который выиграл вбрасывание.

Для уроженца Кузбасса эта шайба стала первой на нынешнем чемпионате мира.

Заняв первое место в группе В и выиграв на групповом этапе семь матчей из семи, сборная России вышла в четвертьфинал мирового первенства. Она сыграет с командой США, которая стала четвертой в группе А. Матч пройдет 23 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU