Портрет Владимира Машкова рисуют на фасаде дома в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-22T07:55:49+03:00

Граффити с актером расположилось рядом с портретом Владимира Высоцкого

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Многометровый портрет известного актера и режиссера Владимира Машкова в скором времени появится в Новокузнецке. Увидеть его можно будет на фасаде дома на улице Кирова.

В Новокузнецке появится портрет нашего знаменитого земляка, актера и режиссера Владимира Машкова. Десятиметровое граффити рисует Евгений Алехин, художник из Барнаула в рамках «Недели уличного искусства». Работа уже кипит: ночью на подготовленную стену Евгений нанес контуры будущего портрета, а в ближайшие дни будет работать над деталями.

Портрет расположится на фасаде дома №15на улице Кирова. Примечательно, что по соседству – на доме №17 – уже есть граффити, изображающее Владимира Высоцкого. Портрет появился год назад также в рамках «Недели уличного искусства», а его автор Евгений Алехин.

По соседству – на доме №17 – уже есть граффити, изображающее Владимира Высоцкого.Фото: Екатерина РОМАНОВА

Портрет Владимира Машкова продолжит традицию размещать изображения известных людей, имеющих отношение к Новокузнецку, на фасадах зданий. Так, Евгений Алехин дарит городу уже третий портрет. Еще один граффитист, Илья Мозги, несколько лет назад нарисовал первый в этой галерее портрет – Владимира Маяковского, а потом – Федора Достоевского.

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ИСТОЧНИК KP.RU