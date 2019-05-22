Подразнил и убил: кузбассовец предстал перед судом за смерть собаки

22 Май 08:22 2019-05-22T11:37:58+03:00

Изменить размер текста: A A

280 часов исправительных работ - такое наказание назначил суд кузбассовцу, убившему собаку своих знакомых. Мужчина сначала избивал ее, а потом душил.

Трагедия разыгралась в августе 2018 года. Нетрезвый 28-летний житель Промышленновского района пришел в гости к знакомым, но тех не оказалось дома. Тогда мужчина принялся дразнить собаку, сторожившую двор. Сначала собака лаяла, а потом укусила незваного гостя. Тот рассердился и стал бить ее, а когда собака перестала оказывать сопротивление, принялся душить. Соседи, услышавшие шум, вызвали полицию. Но к тому моменту, когда стражи порядка прибыли на место ЧП, собака уже умерла.

Личность преступника установили, агрессивного мужчину задержали. Прокурор Промышленновского района направил уголовное дело в суд и поддержал государственное обвинение. В суде мужчина полностью признал вину и раскаялся в содеянном, объяснив поступок воздействием алкоголя.

- Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 280 часов обязательных работ, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Приговор вступил в законную силу, и в настоящее время мужчина отбывает наказание: выполняет работы по благоустройству и уборке территории поселения.

ИСТОЧНИК KP.RU