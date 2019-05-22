Заперли на ключ: охранники не выпускали детей из горящей «Зимней вишни»

22 Май 09:49 2019-05-22T11:47:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Охранники не выпускали посетителей с детьми из горящей «Зимней вишни», заперев дверь на ключ. В суде по делу «Зимней вишни» допрашивают свидетелей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="404" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/710288" frameborder="0"></iframe> Охранники не выпускали детей из горящей «Зимней вишни».Заседание суда по делу "Зимней вишни" 22 мая 2019 годаЕкатерина БОРМОТОВА

В Кемерове началось заседание суда по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Один из свидетелей, 13-летняя Жанна, рассказала о том, что вместе с другими покупателями оказалась заперта в одном из магазинов. В тот день они вместе с мамой пришли в ТЦ, зашли в один из магазинов, а через несколько минут увидели, как по лестнице бегут люди. Одна из бегущих женщин закричала, что начался пожар.

- Охранники заперли двери в магазине, главный и запасной выход. Они не выпускали нас оттуда. Прошло минуты две или три, и мужчины-покупатели стали ругаться. Только тогда нам открыли главный выход, - рассказала девочка.

Мама 13-летней девочки отметила, что охранники магазина сначала направили их к одной лестнице, а потом - к другой. При этом ни освещения, ни указателей не было, и посетители магазина не знали, куда им идти.

На второй день девочка почувствовала себя плохо. Ей оказали медицинскую помощь, но до сих пор у ребенка случаются приступы. На вопрос суда, какого наказания заслуживают обвиняемые, девочка и ее мама ответили: «На усмотрение суда». Также показания в этот день давали и другие несовершеннолетние - именно с них началось судебное заседание.

Напомним, по факту гибели людей при пожаре в «Зимней вишне» было возбуждено три уголовных дела. В рамках расследования арестованы 15 человек, в том числе экс-глава регионального ГУ МЧС Александр Мамонтов, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерова ГУ МЧС России по Кемеровской области Григорий Терентьев, начальник Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова, ее сын Эдуард Комков, замначальника Инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Светлана Шенгерей и генеральный директор ООО «ИСК Ресурс» Никита Чередниченко, экс-гендиректор предприятия-собственника «Зимней вишни», Вячеслав Вишневский, ранее арестованный заочно и объявленный в международный розыск, был задержан в Польше.

ИСТОЧНИК KP.RU