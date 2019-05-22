22 Май 09:55 2019-05-22T09:55:48+03:00

Он будет действовать до 27 октября

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С 24 мая в Кузбассе начнется сезон навигации. Он продлится до 27 октября.

Спасатели обращают внимание жителей на то, что за пределами этих сроков передвижение маломерных судов по воде строго запрещено. Исключение составляют суда, получившие специальное разрешение в Центре ГИМС МЧС России по Кемеровской области.

В навигационный сезон плавать могут маломерные моторные, парусные, парусно-моторные суда, гидроциклы только при наличии у судоводителей удостоверения на право управления этими судами. При отсутствии документов плавсредство будет задержано и помещено на штрафстоянку, а нарушителю грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU