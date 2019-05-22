2019-05-22T09:55:48+03:00
Общество

С 24 мая в Кузбассе начнется сезон навигации

Он будет действовать до 27 октября
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 24 мая в Кузбассе начнется сезон навигации. Он продлится до 27 октября.

Спасатели обращают внимание жителей на то, что за пределами этих сроков передвижение маломерных судов по воде строго запрещено. Исключение составляют суда, получившие специальное разрешение в Центре ГИМС МЧС России по Кемеровской области.

В навигационный сезон плавать могут маломерные моторные, парусные, парусно-моторные суда, гидроциклы только при наличии у судоводителей удостоверения на право управления этими судами. При отсутствии документов плавсредство будет задержано и помещено на штрафстоянку, а нарушителю грозит штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанин похитил собственного ребенка, чтобы заняться его воспитанием
Как ловили 11-летнего мальчика из окна горящей «Зимней вишни»
Экс-чиновник крышевал наркоторговку в Кузбассе
Банк ВТБ сделал подарок кемеровской областной больнице
17-летняя девушка умерла в скорой после ДТП в Кузбассе
В кемеровском магазине продавали 300 ненастоящих игрушек
Антону Силуанову показали, как выплавляются кузбасские рельсы
Пьяный водитель на «шестерке» врезался в ограждение в Кемерове
В Новокузнецк приехал министр финансов Антон Силуанов
В Кузбассе снова почувствовали подземные толчки
Спасатели штурмовали квартиру 84-летней кемеровчанки
С начала года РСХБ выделил на садоводство и виноградарство больше 900 миллионов рублей
Крупный торговый центр эвакуировали в Новокузнецке
Сотрудники Россельхозбанка посадили благотворительный картофель
Деревья в Кемерове вырубают без разрешения
Рецидивист изнасиловал и ограбил молодую кемеровчанку в лифте дома
9-летний ребенок потерял сознание от удушения на горке в Кузбассе
Кузбасский хоккеист помог сборной России выйти в полуфинал чемпионата мира по хоккею
Кузбасские саперы обезвредили найденную в водоеме гранату
Без спецсредств: очевидец рассказал, как действовали пожарные в «Зимней вишне»