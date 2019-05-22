2019-05-22T12:24:58+03:00
Происшествия

В Белове задержали трех заготовителей марихуаны

Мужчинам грозит тюремный срок
Ирина АВТУШКО
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В Белове задержали трех заготовителей марихуаны. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.В Белове задержали трех заготовителей марихуаны. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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В Белове полицейские задержали трех заготовителей марихуаны. Теперь мужчинам грозит тюремный срок.

Злоумышленников обнаружили во время проведения оперативно-профилактической операции «Мак-2019». Полицейские получили информацию о том, что трое местных жителей занимаются заготовкой наркотикосодержащего растения.

В результате совместно с сотрудниками ГИБДД они остановили автомобиль, в котором находились трое местных жителей в возрасте 20, 27 и 28 лет. Было установлено, что они являются коллегами по работе. При досмотре у мужчин были обнаружены и изъяты пакеты с веществом растительного происхождения с характерным запахом конопли.

- В ходе проведенного исследования установлено, что это марихуана общей массой более одного килограмма, - рассказали подробности в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Злоумышленники пояснили, что собирали запрещенное вещество за городом для собственного употребления.

Против мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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