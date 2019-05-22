2019-05-22T12:40:59+03:00
Происшествия

В Кузбассе ранее судимая пенсионерка грабила квартиры

Их хозяева забывали запереть двери
Ирина АВТУШКО
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В Кузбассе ранее судимая пенсионерка грабила квартиры. Их хозяева забывали запереть двери.

В Анжеро-Судженске к полицейским обратилась местная 93-летняя жительница и сообщила об ограблении квартиры. По словам заявительницы, из комода пропал кошелек с деньгами, сумма ущерба составила 15 тысяч рублей. Как выяснилось, ранее в квартиру зашла неизвестная женщина и сказала, что ошиблась адресом, а после ее ухода хозяйка обнаружила пропажу.

Злоумышленницу удалось задержать по горячим следам. Ею оказалась ранее неоднократно судимая за кражи 64-летняя местная жительница, которая освободилась в декабре прошлого года. Выяснилось, что она возвращалась со своей знакомой, живущей в том же подъезде, что и потерпевшая. В одной из квартир рецидивистка заметила приоткрытую дверь, придумала легенду визита и решила совершить кражу.

Против пенсионерки возбудили уголовное дело. Во время расследования выяснилось, что подобным образом она ограбила еще одну квартиру. Воспользовавшись тем, что хозяйка не закрыла входную дверь, рецидивистка проникла в помещение, похитила около 18 000 рублей и скрылась.

- Изучив материалы уголовного дела, суд признал фигурантку виновной и назначил ей 2 года 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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