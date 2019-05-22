22 Май 12:19 2019-05-22T13:38:31+03:00

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Прокопчанка ограбила прохожую за отказ дать денег в долг. Злоумышленницу задержали по горячим следам.

Об ограблении полицейским рассказала 55-летняя местная жительница. По словам женщины, на улице к ней подошла женщина и завязала беседу. В ходе общения новая знакомая попросила у потерпевшей денег в долг, но получила отказ. Тогда злоумышленница толкнула горожанку на землю, вырвала из рук сумку, в которой находились документы и 1000 рублей и скрылась.

По горячим следам подозреваемая была задержана. Ею оказалась 54-летняя местная жительница. Деньги она успела потратить, а документы выкинула в одном из подъездов, где их позже нашли полицейские.

- В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU