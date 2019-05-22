22 Май 12:36 2019-05-22T13:42:36+03:00

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Житель Киселевска незаконно хранил дома самодельное оружие и боеприпасы. Он планировал использовать их для самозащиты.

Сотрудники местного отдела полиции узнали о том, что 56-летний местный житель хранит у себя дома самостоятельно изготовленное оружие. В ходе проверки информация подтвердилась. У горожанина нашли так называемую «поджигу», пули к ней и 40 граммов пороха.

- Результаты экспертизы показали, что пистолет является самодельным и пригоден для производства выстрелов, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Также в ходе дознания установлено, что обвиняемый сам изготовил оружие и пули к нему из подручного материала и планировал в случае необходимости использовать его для самозащиты.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас расследование по нему завершено, материалы переданы в суд. За незаконное изготовление и хранение оружия мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU